Kevin N'Koudou: "Rachid Ghezzal'ı aratmayacağım"

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi Kevin N'Koudou, cezası sebebiyle forma giyemeyecek olan Rachid Ghezzal'ı aratmayacağını belirterek, "Yüzde 100 hazır durumdayım" dedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Kevin N'Koudou: 'Rachid Ghezzal'ı aratmayacağım'
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29 Mart 2021 09:05
Georges-Kevin N'Koudou Mbida
Georges-Kevin N'Koudou Mbida
Beşiktaş
Lider Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa ile oynanacak maç için Kevin N'Koudou'yu hazırlıyor. Siyah beyazlılarda ligin asist kralı Rachid Ghezzal sarı kart cezası sebebiyle Kasımpaşa karşısında görev alamayacak.

Takımın skora en çok katkıda bulunan isimlerinden biri olan Cezayirli yıldızın forma giyemeyecek olmasından dolayı Sergen Yalçın, N'Koudou ile özel görüşmeler yapıyor. Fransız futbolcu hocasının motive edici sözlerinden dolayı oldukça memnun.

"GHEZZAL'I ARATMAYACAĞIM"

Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada forma giymek için sabırsızlandığını belirten 26 yaşındaki kanat oyuncusu, "Ghezzal'ın şampiyonluk yolunda ne kadar katkı verdiğini biliyorum. Bu maçta Ghezzal'ı aratmamak için elimden geleni yapacağım. Daha fazla asist yapmak istiyorum. Yüzde 100 hazır durumdayım" sözlerini kullandı.

Bu sezon genelde yedek kulübesinde şans bekleyen Kevin N'Koudou, forma giydiği son 10 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı.





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