Kevin N'Koudou: 'Formamı çok özledim'

Transfer edildiği günden bu yana sakatlıklardan başını kaldıramayan Kevin N'Koudou sonunda formasına kavuşuyor.



Sezon başından bu yana sadece Beşiktaş'ın deplasmanda PAOK ile oynadığı sezon ilk maçında forma giydikten sonra yine sakatlanan Fransız oyuncu, tam üç ay sonra tekrar sahaya çıkacak. Bir haftadır takımla birlikte idmanlara çıkan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kondisyon durumu yeterli olması durumunda Başakşehir maçında forma giyebilecek.



HOCASIYLA KONUŞTU



Covid-19, sakatlık ve cezalı oyuncu sıkıntıları sebebiyle tam 10 oyuncusundan mahrum olan siyah-beyazlıları N'Koudou'dan gelen haber biraz olsun rahatlattı.



Ligin formda ekiplerinden Başakşehir'le oynanacak maçta oynamayı çok isteyen Fransız yıldız, Sergen Yalçın'la yaptığı görüşmede "Formamı çok özledim. Kendimi de çok iyi hissediyorum. Kadroda eksiklerimiz çok olabilir ama elimden geldiğince açık kapatmak istiyorum" diyerek son derece hırslı olduğunu gösterdi.



