Kevin N'Koudou, derbide gizli silah olacak!

Bu sezon peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle takımdan uzun süre ayrı kalan Kevin N'Koudou, Beşiktaş formasıyla bu sezon Süper Lig'deki ilk maçına Başakşehir karşısında çıkmıştı.
Yoğun çalışmayla performansını üst seviyeye çekmeye çalışan başarılı futbolcu, istekli görüntüsüyle teknik ekibe güven veriyor.
Fransız kanat oyuncusu, derbiye kulübede başlayacak.
Yoğun çalışmayla performansını üst seviyeye çekmeye çalışan başarılı futbolcu, istekli görüntüsüyle teknik ekibe güven veriyor.
Fransız kanat oyuncusu, derbiye kulübede başlayacak.