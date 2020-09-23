Beşiktaş'a büyük umutlar ile transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Georges-Kevin N'Koudou teklifler olmasına rağmen kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmek istiyor.



Olympiakos'tan resmi teklif alan Beşiktaş, Yunan kulübünün teklifine olumlu yaklaştı ancak Georges-Kevin N'Koudou, siyah-beyazlı kulüpten aldıığı 1.6 milyon euro garanti maaşı Olympiakos'ta bulamadığı için bu teklifi geri çevirdi.



Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan ve siyah-beyazlı yönetimin maaş indirim teklifini kabul etmeyen N'Koudou, "Sakatlık sürecimi atlattım ve tam performans olarak takıma değer katmaya hazırım. Beşiktaş'tan ayrılmam gibi düşüncem yok" dedi.



