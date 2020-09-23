Kevin N'Koudou, Beşiktaş'ı bırakmıyor!

Olympiakos'tan resmi teklif alan Kevin N'Koudou, Beşiktaş'tan ayrılmak istemediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Kevin N'Koudou, Beşiktaş'ı bırakmıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2020 11:28
Beşiktaş'a büyük umutlar ile transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Georges-Kevin N'Koudou teklifler olmasına rağmen kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmek istiyor.

Olympiakos'tan resmi teklif alan Beşiktaş, Yunan kulübünün teklifine olumlu yaklaştı ancak Georges-Kevin N'Koudou, siyah-beyazlı kulüpten aldıığı 1.6 milyon euro garanti maaşı Olympiakos'ta bulamadığı için bu teklifi geri çevirdi.

Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan ve siyah-beyazlı yönetimin maaş indirim teklifini kabul etmeyen N'Koudou, "Sakatlık sürecimi atlattım ve tam performans olarak takıma değer katmaya hazırım. Beşiktaş'tan ayrılmam gibi düşüncem yok" dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için