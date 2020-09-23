Beşiktaş'a büyük umutlar ile transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Georges-Kevin N'Koudou teklifler olmasına rağmen kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmek istiyor.
Olympiakos'tan resmi teklif alan Beşiktaş, Yunan kulübünün teklifine olumlu yaklaştı ancak Georges-Kevin N'Koudou, siyah-beyazlı kulüpten aldıığı 1.6 milyon euro garanti maaşı Olympiakos'ta bulamadığı için bu teklifi geri çevirdi.
Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan ve siyah-beyazlı yönetimin maaş indirim teklifini kabul etmeyen N'Koudou, "Sakatlık sürecimi atlattım ve tam performans olarak takıma değer katmaya hazırım. Beşiktaş'tan ayrılmam gibi düşüncem yok" dedi.
Olympiakos'tan resmi teklif alan Beşiktaş, Yunan kulübünün teklifine olumlu yaklaştı ancak Georges-Kevin N'Koudou, siyah-beyazlı kulüpten aldıığı 1.6 milyon euro garanti maaşı Olympiakos'ta bulamadığı için bu teklifi geri çevirdi.
Beşiktaş ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan ve siyah-beyazlı yönetimin maaş indirim teklifini kabul etmeyen N'Koudou, "Sakatlık sürecimi atlattım ve tam performans olarak takıma değer katmaya hazırım. Beşiktaş'tan ayrılmam gibi düşüncem yok" dedi.