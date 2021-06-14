Kevin N'Koudou'yu Marsilya transfer etmek istiyor

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'ya transfer için talip çıktı.
Georges-Kevin N'Koudou geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci devresinde performansını yükselterek, Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta pay sahibi olmayı başardı.
İki sezon önce bonservisinin %50'sine 4.5 milyon Euro ödenerek Tottenham'dan transfer edilen Fransız futbolcuya Marsilya'nın ilgisi olduğu kaydedildi.
Siyah-beyazlı yönetim, geride kalan sezonda 38 maçta 8 gol atarken 5 de asist yapan yıldız isim için resmi teklif gelmesi halinde değerlendirmeye almayı planlıyor.
Georges-Kevin N'Koudou geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci devresinde performansını yükselterek, Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta pay sahibi olmayı başardı.
İki sezon önce bonservisinin %50'sine 4.5 milyon Euro ödenerek Tottenham'dan transfer edilen Fransız futbolcuya Marsilya'nın ilgisi olduğu kaydedildi.
Siyah-beyazlı yönetim, geride kalan sezonda 38 maçta 8 gol atarken 5 de asist yapan yıldız isim için resmi teklif gelmesi halinde değerlendirmeye almayı planlıyor.