Kevin N'Koudou'yu Marsilya transfer etmek istiyor

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'ya talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Kevin N'Koudou'yu Marsilya transfer etmek istiyor
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14 Haziran 2021 09:29
Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou'ya transfer için talip çıktı.

Georges-Kevin N'Koudou geçtiğimiz sezonun özellikle ikinci devresinde performansını yükselterek, Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta pay sahibi olmayı başardı.

İki sezon önce bonservisinin %50'sine 4.5 milyon Euro ödenerek Tottenham'dan transfer edilen Fransız futbolcuya Marsilya'nın ilgisi olduğu kaydedildi.

Siyah-beyazlı yönetim, geride kalan sezonda 38 maçta 8 gol atarken 5 de asist yapan yıldız isim için resmi teklif gelmesi halinde değerlendirmeye almayı planlıyor.




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