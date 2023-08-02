Kevin N'Koudou'ya Saint-Etienne kancası

Fransa Ligi ekiplerinden Saint-Etienne, Beşiktaş'tan ayrılan Kevin N'Koudou'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Kevin N'Koudou'ya Saint-Etienne kancası
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02 Ağustos 2023 16:13
Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve siyah-beyazlı ekipten ayrılan Kevin N'Koudou'ya Fransa'dan talip çıktı. 

Fransız medyasında yer alan habere göre; Fransa'nın köklü kulüplerinden Saint-Etienne, Kamerunlu futbolcu Kevin N'Koudou'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 

Fransız ekibinin Kamerunlu ismi takıma katmak için oyuncuyu ikna etmeye başladığı belirtilirken, N'Koudou'nun düşünme aşamasında olduğu belirtildi. 

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Haberde ayrıca Kevin N'Koudou için Fransa'dan birkaç kulübün daha temasta olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI 

Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezon 22 karşılaşmaya çıkan N'Koudou 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. 

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