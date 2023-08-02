Kevin N'Koudou'ya Saint-Etienne kancası

Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve siyah-beyazlı ekipten ayrılan Kevin N'Koudou'ya Fransa'dan talip çıktı.
Fransız medyasında yer alan habere göre; Fransa'nın köklü kulüplerinden Saint-Etienne, Kamerunlu futbolcu Kevin N'Koudou'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Fransız ekibinin Kamerunlu ismi takıma katmak için oyuncuyu ikna etmeye başladığı belirtilirken, N'Koudou'nun düşünme aşamasında olduğu belirtildi.
İLGİLENEN TAKIMLAR VAR
Haberde ayrıca Kevin N'Koudou için Fransa'dan birkaç kulübün daha temasta olduğu aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezon 22 karşılaşmaya çıkan N'Koudou 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
Fransız medyasında yer alan habere göre; Fransa'nın köklü kulüplerinden Saint-Etienne, Kamerunlu futbolcu Kevin N'Koudou'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Fransız ekibinin Kamerunlu ismi takıma katmak için oyuncuyu ikna etmeye başladığı belirtilirken, N'Koudou'nun düşünme aşamasında olduğu belirtildi.
İLGİLENEN TAKIMLAR VAR
Haberde ayrıca Kevin N'Koudou için Fransa'dan birkaç kulübün daha temasta olduğu aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geride bıraktığımız sezon 22 karşılaşmaya çıkan N'Koudou 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.