Kevin N'Koudou'ya milli müjde!

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak olan Kamerun Milli Takımı, kadrosunu açıkladı.Kadroda Beşiktaşlı futbolcu Kevin N'Koudou'da yer aldı. Ayrıca bir dönem siyah beyazlı formayı giyen Aboubakar da kendine yer buldu.Kevin N'Koudou, Kamerun Milli Takımının Dünya Kupası aday kadrosuna seçilmesinin ardından Instagram hesabından bir açıklama yaptı. "Bir çocuğun rüyası. Katar'daki Dünya Kupası'nda oynama şansı bulduğum için çok mutluyum ve minnettarım. Destekleriniz için teşekkürler. Şimdi birlikte tarih yazalım." açıklamasını yaptı.