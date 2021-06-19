Kevin N'Koudou'ya Katar'dan teklif!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'ya ilgi artıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kevin N'Koudou'ya Katar'dan teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Haziran 2021 14:21
Georges-Kevin N'Koudou Mbida
Georges-Kevin N'Koudou Mbida
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou'ya Katar ligi takımlarından teklifler geldi.

İsimleri şimdilik gizli tutulan iki kulübün, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için iki milyon Euro önerdiği belirtildi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, N'Koudou'nun 2019'da 4,5 milyon Euro'ya alındığını, kendisine de yılda 1,6 milyon Euro ödendiğini belirterek, "Maliyeti bu kadar yüksek olan bir oyuncuyu 2 milyon Euro'ya veremeyiz. Tekliflerini artırmalılar" diye konuştu.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.