Kevin N'Koudou'ya Fransa'dan talip çıktı

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa giden Beşiktaş'ta, son haftaların dikkat çeken ismi yükselen form grafiğiyle Kevin N'Koudou oldu.



26 yaşındaki Fransız yıldız takımdaki Aboubakar, Cenk Tosun ve Cyle Larin gibi golcülerin yokluğunda bu mevkide başarılı bir performansa imza attı.



N'Koudou'nun bu performansı ise transfer dedikodularının çıkmasına neden oldu. İşte o iddia...



Kevin N'Koudou eski takımı Monaco'nun radarına girmeyi başardı.



Fransız kulübünün, sezon sonunda siyah-beyazlıların kapısını çalacağı iddia edildi.



Beşiktaş'la sözleşmesi 2023'te sona erecek olan N'Koudou, siyah-beyazlı formayla çıktığı toplam 65 karşılaşmada 11 gole imzasını atarken 8 de asist yaptı.



