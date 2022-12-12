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Kevin N'Koudou'ya AEK kancası!

Beşiktaş'ın Dünya Kupası'ndaki temsilcilerinden olan, Kamerun milli takım forması giyen Georges-Kevin N'Koudou'ya Yunanistan'dan talip çıktı.

, Fotoğraf; AA
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Kevin N'Koudou'ya AEK kancası!
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12 Aralık 2022 11:21
N'Koudou
N'Koudou
Beşiktaş
Beşiktaş'a geldiği günden beri istenilen katkıyı bir türlü veremeyen Georges-Kevin N'Koudou'ya Yunanistan ekibi AEK talip oldu.

Yunan basınında çıkan haberlere göre kulübün, oyuncunun menajeriyle temaslara başladığı öğrenildi.

Kara Kartal'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek Kamerunlu sol kanat oyuncusu ile kontrat yenilemeyeceği iddia edilmişti. Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncuyu 22 Ağustos 2019'da İngiliz ekibi Tottenham'dan %50'sine 4.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı. 

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