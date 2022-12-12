Beşiktaş'a geldiği günden beri istenilen katkıyı bir türlü veremeyen Georges-Kevin N'Koudou'ya Yunanistan ekibi AEK talip oldu.



Yunan basınında çıkan haberlere göre kulübün, oyuncunun menajeriyle temaslara başladığı öğrenildi.



Kara Kartal'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek Kamerunlu sol kanat oyuncusu ile kontrat yenilemeyeceği iddia edilmişti. Beşiktaş, 27 yaşındaki oyuncuyu 22 Ağustos 2019'da İngiliz ekibi Tottenham'dan %50'sine 4.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.



