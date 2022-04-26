Kevin N'Koudou'nun milli takım tercihi Kamerun

Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Georges Kevin-N'Koudou, Kamerun Milli Takımı'nda forma giyebilir.



Kamerun basını, 27 yaşındaki futbolcunun Fransa Milli Takımı için uzun süredir beklendiğini ve bundan yorulduğunu yazdı. Medyada yer alan haberde N'Koudou'nun artık Kamerun ile bir maceraya karşı olmadığı belirtildi.



KATAR'DA FORMA GİYMEK İSTİYOR



N'Koudou'nun Kamerun Milli Takımı ile 2022 Katar Dünya Kupası'nda yer almak istediği vurgulanırken, milli takım heyetinin de Beşiktaşlı futbolcuyla doğrudan temasa geçeceği ifade edildi.



BU SEZON 2 GOL ATTI



Bu sezon Beşiktaş ile 14 maçta forma giyen Kevin N'Koudou, 2 kez fileleri havalandırdı.



