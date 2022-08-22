N'KOUDOU RAKİP CEZA SAHASINDAN ÇIKMADI

N'KOUDOU KARAGÜMRÜK MAÇINDA NELER YAPTI?

TAKIMDAN GÖNDERİLMEK İSTENİYORDU

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Bu maçta etkili performans sergileyen isimlerden biri de Kevin N'Koudou oldu.N'Koudou,oynadı. Beşiktaş'ın Karagümrük karşısında bulduğu ikinci gole imza atan N'Koudou başarılı bir istatistik oranı da yakaladı.Karagümrük maçında 55 kez topla buluşan Fransız futbolcu, yüzde 86 başarılı pas yaparken, 4 şutundan 1'inde kaleyi buldu ve gole ulaştı. 5 kez ikili mücadele kazanan N'Koudou, 3 kez rakiplerine çalım attı.Bilindiği üzere sezon başı itibarıyla Beşiktaş ile transferde birçok isim anılmıştı. Kamerun ve Fransa vatandaşlığı bulunan futbolcunun da takımdan ayrılacağı gündeme gelmişti. N'Koudou ile Beşiktaş arasındaki sözleşme sezon sonunda bitecek.