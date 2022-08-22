Kevin N'Koudou gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, Fatih Karagümrük maçındaki golüyle bu sezon 2. kez fileleri havalandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kevin N'Koudou gollerine devam ediyor
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22 Ağustos 2022 01:43
Sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen Georges-Kevin N'Koudou üçüncü haftada ikinci golünü attı.

Geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, Fatih Karagümrük maçını da boş geçmedi.

Salih Uçan'ın pası sonrası 34. dakikada yakaladığı pozisyonu gole çeviren N'Koudou, siyah-beyazlıların galibiyetinde kritik rol oynayan isimler arasında yer aldı.

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