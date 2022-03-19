Kevin N'Koudou: "Geri dönmek güzel"

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamlarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Kevin N'Koudou: 'Geri dönmek güzel'
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19 Mart 2022 21:23
Kevin N'Koudou, Hatayspor ile berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

N'Koudou yaptığı açıklamada, "Uzun süre sonra, sakatlıktan döndüm. Futbolda maalesef sakatlıklar oluyor. Geri dönmek güzel. Uzun süre sonra ilk maçıma çıktım, elimden geleni yapmaya çalıştım. 3 puan alsak daha iyi olacaktı, 3 puanı istiyorduk. Bu tarz maçlarda ne yaparsanız yapın olmuyor maalesef" dedi.

'Beşiktaş gol atamıyor, kazanamıyor?' sorusuna tecrübeli oyuncu, "Güzel bir soru. Cevabı bende değil sadece Beşiktaş forması giyen herkes elinden geleni yapmak zorundadır. Birbiri için koşup mücadele etmek zorundadır ama olmadı maalesef" ifadelerini kullandı.

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