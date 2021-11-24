Kevin N'Koudou formasına kavuştu

Ajax karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Kevin N'Koudou, 73 gün sonra formasına kavuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kevin N'Koudou formasına kavuştu
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24 Kasım 2021 21:06
Ajax karşısında ilk 11'de şans bulan Kevin N'Koudou, 73 gün sonra bu fırsatı yakaladı.

Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan N'Koudou, son olarak Beşiktaş'ın 11 Eylül'de Spor Toto Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de oynamıştı.

N'Koudou, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 7, Avrupa'da ise 4 karşılaşmada forma giyemedi.

Siyah-beyazlı futbolcu, sakatlığı sonrası Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.


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