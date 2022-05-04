Kevin N'Koudou, derbide koz olacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisinde Kevin N'Koudou'ya ilk 11'de forma verecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Kevin N'Koudou, derbide koz olacak
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04 Mayıs 2022 09:58
Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek isimlerden biri olan ve Kayseri maçında kaçırdığı gollerle taraftarın tepkisini çeken Cyle Larin'in yerine sol kanatta Kevin N'Koudou ilk 11'de oynamaya hazırlanıyor.

Son olarak 27 Kasım 2021'deki Giresun maçında ilk 11'de başlayan Fransız futbolcu, Kayseri'de 72'de girdi, 75'te golünü attı.

Ardından kendisinin yaptırıp gole çevirdiği penaltıyla 78. dakikada karşılaşmayı koparan isim oldu. 

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