Kevin N'Koudou: "Arkadaşlarımı yalnız bırakamam"

Sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta N'Koudou'dan gelen haber yüzleri güldürdü.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Kevin N'Koudou: 'Arkadaşlarımı yalnız bırakamam'
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11 Mayıs 2021 10:05
Beşiktaş'ta maç kadrosuna alınan Kevin N'Koudou'dan gelen haber camiayı mutlu etti.

Sakatlığı yüzünden derbide forma giyemeyen Fransız yıldız dün Sergen Yalçın'la görüştü.

"ARKADAŞLARIMI YALNIZ BIRAKAMAM"

N'Koudou'nun, "Ağrılarım sürüyor, tam olarak hazır değilim ama bu maçta mutlaka oynamak zorundayım. Arkadaşlarımı yalnız bırakamam" ifadesini kullandı. Bugün maç öncesi iğne yapılacak olan yıldız futbolcunun ilk 11'de olması bekleniyor.

Dünkü idmanda da yer alamayan Vincent Aboubakar ise yine takımdaki yerini alamayacak.

Kamerunlu yıldızın Göztepe maçında da forma giyemeyeceği, Antalyaspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcandığı öğrenildi.



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