Kevin Mirallas için tek bir engel var!

Gaziantep FK'nın sözleşmesini uzatmak istediği Kevin Mirallas'ın önünde şimdilik sadece bir engel bulunuyor.

, Fotoğraf; AA
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Kevin Mirallas için tek bir engel var!
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05 Haziran 2021 14:29
Gaziantep FK'nın sözleşmesini uzatmak istediği Kevin Mirallas'ın önünde şimdilik sadece bir engel bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon pandemi dolayısıyla yurt dışına çıkışlarda karantina uygulanması sebebiyle küçük izinlerde bile ailesinin yanına gidemeyen ve eşininde Belçika'dan çıkmak istememesi sebebiyle bir araya gelemeyen Mirallas'ın bu yüzden henüz karar veremediği öğrenildi.

2020/21 sezonunda Gaziantep FK formasıyla 31 maça çıkan 33 yaşındaki Mirallas, 7 gol atıp 6 asist yaptı. [Gaziantep Güneş]


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