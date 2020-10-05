Kevin Mirallas, Gaziantep FK'ya transfer oldu

Gaziantep FK, Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Kevin Mirallas'ı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Kevin Mirallas, Gaziantep FK'ya transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2020 14:51
Gaziantep FK, Kevin Mirallas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, dünyaca ünlü Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Yıldız futbolcu Mirallas, şehrimizin plaka kodu olan 27 numaralı formamızı terletecektir.

Mirallas'ın bugün doğum günü olması dolayısıyla, kendisi için hazırlanan şehrimizin vazgeçilmez lezzeti baklavayla birlikte de poz verdi" ifadeleri kullanıldı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için