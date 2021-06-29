Kevin Mirallas: "Erol Bulut, beni istediğini söyledi"

Gaziantep FK'nın yıldız futbolcusu Kevin Mirallas, başkan Cevdet Akınal'a yanıt verdi.

, Fotoğraf; AA
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Kevin Mirallas: 'Erol Bulut, beni istediğini söyledi'
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29 Haziran 2021 12:20
Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal'ın geçtiğimiz günlerde "Kevin Mirallas bize bugün yarın deyip oyaladı. Sagal'ı transfer ettikten sonra Mirallas'tan vazgeçtik" şeklindeki açıklamasına Kevin Mirallas'tan cevap geldi.

Spor müdürümüz Ali Budak'a konuşan Belçikalı yıldız oyuncu Mirallas, "Erol Bulut ile konuştum. Beni istediğini söyledi. Kendisine zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Başka teklifler de var. Ben biraz düşünüp öyle karar vermek istiyorum. Daha doğrusu tam olarak emin olmak istiyorum. Futbolda her şey mümkün. Ben Gaziantep'e gelmeyeceğim demedim. Sadece zaman istedim." dedi.

Haber: Ali Budak


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