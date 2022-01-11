Kevin Mirallas'a Erol Bulut'tan veto

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü'nü sürpriz bir isim önerildi. Sezon başında ailevi nedenlerden dolayı istediği tarzda bir takım bulamayan ve kulüpsüz kalarak ilk 6 aylık dönemi boşta geçiren Kevin Mirallas menajeri aracılğıyla Gaziantep FK'ya haber gönderdi. Kırmızı siyahlı kulüpte yeniden forma giymeye hazır olduğun menajerine ileten Kevin Mirallas Gaziantep FK'nın cevabını beklemeye başladı. Ancak cevap olumsuz oldu.



EŞİ SORUN ÇIKARMIŞTI

ANCAK BU KEZ İZİN VERDİ



Geçtiğimiz sezonu Gaziantep FK'da geçirdikten sonra eşinden tekrar Türkiye'de kalmasına izin verilmeyen Kevin Mirallas bu sorunu eşiyle konuşarak çözdü. Bunun yanı sıra Avrupa'da covid 19 kaynaklı sosyal hayatın bir hayli kısıtlanmasıyla birlikte sorunlar yaşamaya başlayan Kevin Mirallas'ın Türkiye'ye bu durumunda etkisiyle dönüş kararı aldığı bildirildi.



STANDARD LIEGE'DE iDMAN



Kevin Mirallas 6 ay futboldan uzak kaldığı dönemde antrenmanlarını Belçika'nın Standard Liege takımında yaptı. Devre arası bir takımla anlaşma olasılığını göz önünde bulunduran ve eksiklik yaşamak istemeyen Mirallas böylelikle kendinide hazır tuttu.



EROL BULUT SICAK BAKMADI



Hem ligin ikinci yarısını hemde önümüzdeki sezonu düşünerek transfer planlaması yapan kırmızı siyahlılarda kendilerine önerilen Kevin Mirallas'a teknik direktör Erol Bulut'un ilk etapta sıcak bakmadığı öğrenildi. 6 ay oynamadığı için Mirallas'ı kapalı kutu gören Erol Bulut'un bu anlamda olumsuz baktığı bildirildi.



HABER: Ali Budak





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