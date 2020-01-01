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"Kevin Love'ın bir piyasası yok" iddiası!

The Athletic'den John Hollinger, Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ın bir "piyasası olmadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'den John Hollinger, Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ın bir "piyasası olmadığını" söyledi.

Adı genellikle takas dedikodularında sık sık geçen Love için, bu ölü sezon da bir istisna olmamıştı.

Ancak Chad Ford'un NBA Big Board'unda konuşan Hollinger'a göre, 32 yaşındaki oyuncu için bir piyasa bulunmuyor:

"Onun bir piyasası olduğunu sanmıyorum. Geçen yıl Kevin Love takaslarını gündeme getirdiğimde insanlar benimle açıkça dalga geçmişlerdi."

Love'ın 4 yıllığı 120 milyon dolarlık sözleşmesinin bitmesine üç yılı kaldı ve önümüzdeki sezon 31.258.256 dolar kazanmaya hazırlanıyor.

Love, geçtiğimiz sezon ligdeki en kötü ikinci (derece bazında) takım olan Cavs için maç başına 17.6 sayı, 9.8 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları ile oynamıştı.


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