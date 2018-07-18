Kevin Love'a Cavs'den dört yılda 120 milyon dolar!

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Kevin Love, Salı günü Cleveland Cavaliers ile uzun vadeli bir uzatma kontratı imzaladıktan sonra "çok heyecanlı ve minnettar" olduğunu belirtti. Anlaşmanın şartları açıklanmadı, ancak iddialara göre kontrat dört yıllığı 120 milyon dolarlık ve beş yıllığı 145 milyon dolar olabilecek anlaşmadan daha iyi durumda.Love'ın, mevcut beş yıllık anlaşmasının 2019-20 sezonunun opsiyonunu kullanmadığı ve yeni uzatma kontratının önümüzdeki sezon 24.1 milyon dolar kazandıktan sonraki sezon başlayacağı açıklandı. En yüksek maaşını 2019-20'de (28.9 milyon dolar) ve 2020-21'de (31.3 milyon dolar) alacak. 2021-22 sezonunda (31.3 milyon dolar) sabit kalacak maaşı, 2022-23'te (28.8 milyon $) azalacak.Genel menajeri Koby Altman'ın Love ve menajer Jeff Schwartz ile birlikte çalıştığı ve maksimum yıllık maaşının 35 milyon dolar seviyesinde olabileceği, anlaşmanın arka ucunda Cavaliers için bazı maaş esnekliği sağlamak için Love'ın tam 8 milyon dolar daha az aldığı söylendi.