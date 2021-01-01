Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kevin Love takımla çalıştı, dönüşüne yaklaşıyor

Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ın, sezonun ilk bölümünü baldır sakatlığı ile kaçırması sonrası, takımın son antrenmanına katıldığı ve parkelere dönmeye yakın olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ın, sezonun ilk bölümünü baldır sakatlığı ile kaçırması sonrası, takımın son antrenmanına katıldığı ve parkelere dönmeye yakın olduğu bildirildi.

Love, 27 Aralık'ta oynanan bir hazırlık maçında kalfındaki zorlanmayı ağırlaştırdığından beri kadro dışındaydı ve muhtemel bir geri dönüşe hazırlanıyor.

Koç JB Bickerstaff, Associated Press'e konuyla ilgili şunları söyledi:

"Umarım bu iyiye işarettir. Tabii ki sonraki gün vücudunun tepkisinin ne olacağına bakacağız, ama ilerleme kaydediyor ve günün çoğunda da bizimle birlikteydi."

Cavaliers, 2020-21 sezonuna umut verici bir başlangıç yaptıktan sonra son 11 maçın 10'unu kaybetmişti.

Geçtiğimiz sezon maç başına 17.6 sayı ve 9.8 ribaund ortalamaları yakalamış olan Love, bu sezon kalf sakatlığıyla kenara gelmeden önce yalnızca iki maçta oynamıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal