Kevin Love takımla çalıştı, dönüşüne yaklaşıyor

Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ın, sezonun ilk bölümünü baldır sakatlığı ile kaçırması sonrası, takımın son antrenmanına katıldığı ve parkelere dönmeye yakın olduğu bildirildi.



Love, 27 Aralık'ta oynanan bir hazırlık maçında kalfındaki zorlanmayı ağırlaştırdığından beri kadro dışındaydı ve muhtemel bir geri dönüşe hazırlanıyor.



Koç JB Bickerstaff, Associated Press'e konuyla ilgili şunları söyledi:



"Umarım bu iyiye işarettir. Tabii ki sonraki gün vücudunun tepkisinin ne olacağına bakacağız, ama ilerleme kaydediyor ve günün çoğunda da bizimle birlikteydi."



Cavaliers, 2020-21 sezonuna umut verici bir başlangıç yaptıktan sonra son 11 maçın 10'unu kaybetmişti.



Geçtiğimiz sezon maç başına 17.6 sayı ve 9.8 ribaund ortalamaları yakalamış olan Love, bu sezon kalf sakatlığıyla kenara gelmeden önce yalnızca iki maçta oynamıştı.



