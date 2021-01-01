"Kevin Love için uygun pazar yok" iddiası!

Cleveland Cavaliers'ın yakın zamanda Kevin Love için bir takas ortağı bulamayacağı iddia edildi.



Hoops Wire'dan Sam Amico, Cavs'in şu anda Love'ı takas etmesi için bir pazar bulunmadığını açıkladı:



"(Golden State) Warriors, (New Orleans) Pelicans ve başka takımlar sezon sonrasında minimum ilgi göstermiş olsalar da, bir genel menajer geçtiğimiz günlerde Hoops Wire'a Love için şu anda bir 'pazar' bulunmadığını söyledi."



Önceki sezon Love, kendisini sadece 25 maçla sınırlayan bir baldır sakatlığı yaşamış ve 2020-21 sezonunu 12.2 sayı (çaylak sezonundan bu yana en kötüsü), 7.4 ribaund (kariyerinin en düşüğü) ve 2.5 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı.



