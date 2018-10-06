Kevin Love: "Cavaliers geri adım atmayacak!"

İLGİLİ VİDEO

Cleveland Cavaliers'ın yıldızı Kevin Love, bitecek olan sözleşmesiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.Cleveland Plain Dealer'a röportaj veren Love, "Yeniden yapılanmak isteyen bir takımda oynamak istemem. Minnesota'da birkaç yıl bunun parçası oldum. Sonra bir şeyler yapmaya başlamıştık. Ben bu yılı tekrar yapılanmak ve mücadeleci olma yılı olarak görüyorum. Sözleşme görüşmeleri yaparken bana, geriye doğru adım atmak istemediklerini söylediler." ifadelerini kullandı."LeBron James'in gidişi sonrası neler olacağını bilmiyordum." diyerek sözlerine devam eden Kevin Love, "Bir şeyler için mücadele eden bir takımın bir parçası olmak istiyordum. Gelecek yıllarda da bunu hedefleyen bir takımda olmak istiyordum. Gerçekten her şey hızlı oldu. Genel Menajer Koby Altman ve takım sahibi Dan Gilbert, menajerimle konuştular. Menajerim de burada bir mücadele olacağını söyledi. Böyle olunca kaldım." dedi.Kevin Love, Cleveland Cavaliers ile kontratını 4 yıl 120 milyon Dolar karşılığında uzattı. Love'ın bu imzayla birlikte kontratı 2023 yazına kadar uzadı.