Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kevin Love, bireysel antrenmanlara başladı

Cleveland Cavaliers, forvet Kevin Love'ın sağ kalf zorlanması sakatlığının iyileşme sürecinde, bireysel basketbol aktivitelerine başladığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers, forvet Kevin Love'ın sağ kalf zorlanması sakatlığının iyileşme sürecinde, bireysel basketbol aktivitelerine başladığını duyurdu.

Love, 27 Aralık'ta Philadelphia 76ers'a karşı nüksettiği kalf sakatlığını iyileştirmek için birkaç tedavi ve rehabilitasyon programından geçmişti.

Ekip, yaptığı açıklamada "Takımla beraber çalışacağı tarih, rehabilitasyon ve tedavi aktiviteleri eşliğinde günlük olarak değerlendirilecek. Oynamaya dönüş durumu da uygun şekilde güncellenecek." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki oyuncu için başlangıçta üç ila dört haftalık bir dönüş programı verilmiş olsa da, şu anda kadro dışındaki beşinci haftasını geçiriyor.

Sezonda 10-12'lik bir dereceye sahip olan Cavaliers, Love'ın ne zaman oyuna dönebileceğine dair kesin bir zaman çizelgesi sunmasa da, bu ayın ortalarında geri dönmesi bekleniyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal