Kevin Love, bireysel antrenmanlara başladı

Cleveland Cavaliers, forvet Kevin Love'ın sağ kalf zorlanması sakatlığının iyileşme sürecinde, bireysel basketbol aktivitelerine başladığını duyurdu.



Love, 27 Aralık'ta Philadelphia 76ers'a karşı nüksettiği kalf sakatlığını iyileştirmek için birkaç tedavi ve rehabilitasyon programından geçmişti.



Ekip, yaptığı açıklamada "Takımla beraber çalışacağı tarih, rehabilitasyon ve tedavi aktiviteleri eşliğinde günlük olarak değerlendirilecek. Oynamaya dönüş durumu da uygun şekilde güncellenecek." ifadelerini kullandı.



32 yaşındaki oyuncu için başlangıçta üç ila dört haftalık bir dönüş programı verilmiş olsa da, şu anda kadro dışındaki beşinci haftasını geçiriyor.



Sezonda 10-12'lik bir dereceye sahip olan Cavaliers, Love'ın ne zaman oyuna dönebileceğine dair kesin bir zaman çizelgesi sunmasa da, bu ayın ortalarında geri dönmesi bekleniyor.



