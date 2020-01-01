Kevin Love, 3-4 hafta parkelerden uzak kalacak

Cleveland Cavaliers, forvet Kevin Love'ın, Pazar günü Philadelphia 76ers'a karşı sağ baldırındaki sakatlığı nüksetmesi sonrası üç ila dört hafta içinde yeniden değerlendirileceğini duyurdu.



Pazar günkü maçın ilk yarısında oyunu terk eden ve geri dönmeyen Love, sakatlığı Cavaliers'ın ilk hazırlık maçında geçirmişti.



32 yaşındaki oyuncu, Cleveland'ın sonraki üç hazırlık maçında kadro dışı kalmış ve takımın Charlotte Hornets karşısındaki ilk sezon maçında da oynamamıştı.



Milli oyuncumuz Cedi Osman ve Larry Nance Jr.'ın, Love kadro dışındayken Cleveland'ın frontcourt'taki boşluğunu dolduracakları tahmin ediliyor.



