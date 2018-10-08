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Kevin Knox'ın akıl hocası Chris Bosh!

New York Knicks'in çaylağı Kevin Knox, başlayacak NBA sezonu öncesi Chris Bosh'tan tavsiyeler aldı.

New York Knicks'in çaylağı Kevin Knox'un akıl hocası Chris Bosh...

New York Post'tan Greg Joyce'a konuşan New York Knicks Başantrenörü David Fizdale, "Chris Bosh, Kevin Knox'a Kevin Garnett ve diğer yıldız oyuncuların çaylak yılında nasıl davrandıklarını, nasıl dersler çıkarması gerektiğini anlattı. Üst sıralardan seçilen ve büyük beklentiler olan oyuncunun yapması gerekenler için güzel tavsiyelerdi. Kevin de bu tavsiyelerin ardından daha fazla çalışmaya başladı." ifadelerini kullandı.

New York Knicks, Kentucky çıkışlı 19 yaşındaki 2.06 boyundaki kısa forvet Kevin Knox'ı 9. sıradan seçti.




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