Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kevin Knox, takas bloğunda kendini bulabilir mi?

The Athletic'den Shams Charania, New York Knicks forveti Kevin Knox'ın, takas bloğunda kendisini bulabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'den Shams Charania, New York Knicks forveti Kevin Knox'ın, takas bloğunda kendisini bulabileceğini söyledi.

Knicks yeni bir koç için mülakat sürecine devam ederken, başkan Leon Rose maç filmlerini izliyor ve muhtemelen kadrosu değerlendirmek için yeni ön ofis personeli ile çalışıyor.

Charania, Knox ile ilgili şunları söyledi:

"Kevin Knox, herhangi bir sebepten ötürü, Knicks'te tutunamamıştı ve geleceği önümüzdeki sene belirsiz olabilir. Takas görüşmelerinde onu bulundurup bulundurmadıklarını ve ne kadar ilerlediğini görmek ilginç olacak."

New York Post'tan Marc Berman, bu ayın başlarında Rose'un Knox'a karşı "umudunu kaybettiğini" ve sezonun son 16 maçını kendisini değerlendirmek için kullanmak istediğini bildirmişti. Bu fırsat, koronavirüs pandemisi nedeniyle kaybolmuştu.

DAKİKALARI AZALMIŞTI...

Berman Mart ayında, eski koç David Fizdale ve geçici koç Mike Miller'ın, Knox'ın "yumuşak oynama eğilimi" olduğunu düşündüğünü ve sonuç olarak bu sezon dakikalarını azalttığını bildirmişti.

Knox, 2018 NBA Draftı'nda seçilmesinden sonraki haftalarda Yaz Ligi'nde gösterdiği performansıyla, Knicks taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Ancak Knox'ın bu versiyonu, henüz gerçek NBA maçlarında gerçekleşmemişti. Fizdale'in kendisini baskı altındaki anlarda kullandığı bir çaylak sezonundan sonra Knox'ın, şutu ile sıkıntı çekmeye devam ettiği bu sezon dakikaları düşmüştü.

Kentucky çıkışlı oyuncu, bu yaz henüz 21 yaşına girecek ve çaylak ölçekli sözleşmesinin üçüncü yılında 4.6 milyon dolar kazanacak. New York'un, 2020-21 lig sezonu başlamadan bir süre önce dördüncü yıl opsiyonunu kullanıp kullanmayacağına karar vermesi gerekecek.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal