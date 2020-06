Kevin Knox, takas bloğunda kendini bulabilir mi?

The Athletic'den Shams Charania, New York Knicks forveti Kevin Knox'ın, takas bloğunda kendisini bulabileceğini söyledi.



Knicks yeni bir koç için mülakat sürecine devam ederken, başkan Leon Rose maç filmlerini izliyor ve muhtemelen kadrosu değerlendirmek için yeni ön ofis personeli ile çalışıyor.



Charania, Knox ile ilgili şunları söyledi:



"Kevin Knox, herhangi bir sebepten ötürü, Knicks'te tutunamamıştı ve geleceği önümüzdeki sene belirsiz olabilir. Takas görüşmelerinde onu bulundurup bulundurmadıklarını ve ne kadar ilerlediğini görmek ilginç olacak."



New York Post'tan Marc Berman, bu ayın başlarında Rose'un Knox'a karşı "umudunu kaybettiğini" ve sezonun son 16 maçını kendisini değerlendirmek için kullanmak istediğini bildirmişti. Bu fırsat, koronavirüs pandemisi nedeniyle kaybolmuştu.



DAKİKALARI AZALMIŞTI...



Berman Mart ayında, eski koç David Fizdale ve geçici koç Mike Miller'ın, Knox'ın "yumuşak oynama eğilimi" olduğunu düşündüğünü ve sonuç olarak bu sezon dakikalarını azalttığını bildirmişti.



Knox, 2018 NBA Draftı'nda seçilmesinden sonraki haftalarda Yaz Ligi'nde gösterdiği performansıyla, Knicks taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Ancak Knox'ın bu versiyonu, henüz gerçek NBA maçlarında gerçekleşmemişti. Fizdale'in kendisini baskı altındaki anlarda kullandığı bir çaylak sezonundan sonra Knox'ın, şutu ile sıkıntı çekmeye devam ettiği bu sezon dakikaları düşmüştü.



Kentucky çıkışlı oyuncu, bu yaz henüz 21 yaşına girecek ve çaylak ölçekli sözleşmesinin üçüncü yılında 4.6 milyon dolar kazanacak. New York'un, 2020-21 lig sezonu başlamadan bir süre önce dördüncü yıl opsiyonunu kullanıp kullanmayacağına karar vermesi gerekecek.