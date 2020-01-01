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Kevin Knox - Kyle Kuzma takas olasılığı iddiası!

New York Knicks ve Los Angeles Lakers'ın Kevin Knox ve Kyle Kuzma'yı takas edebileceği iddiası ortaya atıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Knicks ve Los Angeles Lakers'ın Kevin Knox ve Kyle Kuzma'yı takas edebileceği iddiası ortaya atıldı.

NBA Analysis Network tarafından bildirildiği üzere, Knicks'in yeniden yapılanma planı yürürlükte gözükmüyor ve Frank Ntilikina ile Knox gibi diğer genç oyuncular New York'ta iş görmeyebilir.

Knicks ile Lakers arasında Knox ve Kuzma için olası bir takas daha önce de konuşulmuştu. Knox beklentileri karşılayamadığı için, New York adına bu büyük bir artı olabilir.

Rapora göre, Kuzma'nın ekibe dahil olmasıyla diğer Knicks oyuncuları bundan faydalanabilir ve ekibin çok uzun süredir eksikliğini çektiği "kazanmaya yönelik" mentaliteyi oluşturmak için bir adım atılabilir.

Kuzma kısa süre önce Lakers ile üç yıllığı 40 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalamıştı.


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