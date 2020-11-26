Kevin Grosskreutz Survivor'a gidiyor

32 yaşındaki Alman oyuncu Kevin Grosskreutz, Almanya'da yayınlanan Survivor formatındaki reality show'a katılacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kevin Grosskreutz Survivor'a gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2020 18:28
2015 yazında Galatasaray'a transfer olan ancak evraklardaki sorun nedeniyle hiç forma giyemeyen Kevin Grosskreutz, bugünlerde futbol dışında gündeme geliyor.

32 yaşındaki sağ bek oyuncusu, ülkesi Almanya'da yayınlanan Survivor formatındaki programa katılacak. Almanya'nın SAT 1 kanalında yayınlanan program, pandemi nedeniyle bu yıl yayınlanamadı.

Alman oyuncu, emekliliğini açıklamamış olsa da 3 Ekim 2020'den beri kulüpsüz durumda bulunuyor. Son olarak 3. Lig takımı Uerdingen'in formasını terleten Grosskreutz'un sahalara geri dönmesi beklenmiyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için