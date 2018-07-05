2015-16 sezonundaın transfer ettiği ancak evraklarının yetişmemesi nedeniyle resmi maçlarda bir dakika bile oynamayan ve takımdan ayrılan Alman futbolcu'un kariyer düşüşü devam ediyor.Geçtiğimiz sezon futbolu bırakma noktasına kadar gelen 29 yaşındaki futbolcu, Almanya 3. Lig ekibi'e transfer oldu.Son olarak Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt 98'de oynayan futbolcu, orada da tutunamamış ve sözleşmesi fesh edilmişti. Bonservisi elinde bulunan Grosskreutz, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.