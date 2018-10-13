Kevin Garnett, Minnesota'da yaşananları yorumladı!

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Minnesota Timberwolves'un eski yıldızı Kevin Garnett, takımda yaşanan olayları yorumladı.The Athletic'ten Jon Krawczynski'ye telefonla bir röportaj veren efsanevi oyuncu, "Benim de zaman zaman çıldırmadığımı mı düşünüyorsunuz? Adamım, Tazmanya canavarı gibiydim. Kevin McHale ve Flip Saunder'a çok küfür ederdim. Fakat, hepsi motivasyon içindi. Chicago'ya karşı çok büyük bir maç oynamıştık. Ondan sonra, seviye benim istediğim kadar yükseldi." ifadelerini kullandı.Antrenmanda yaşanan olayların antrenmanda kalması gerektiğini söyleyen KG, "İşin kötü taraftarlarından biri de orada olanların dışarı sızması. Antrenmanda bir şey yaşanıyorsa her zaman orada kalmalıdır. Kişiler arasında yaşanan olaylar her zaman özel olmalı. Her şey böyle kamuoyununa yansımamalı." ifadelerini kullandı.Jimmy Butler'ın takasını istemesiyle ilgili gelen soruya Garnett, "Hiçbir zaman takasımı istemedim, çünkü burası benim diye düşündüm. Bu evi ben yaptım. Sevmiyorsan terk edersin." diyerek sözlerini noktaladı.