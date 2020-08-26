Kevin Gameiro, Fenerbahçe'den haber bekliyor

Hafif sakatlığı bulunan Fransız yıldız, Valencia ile takım idmanlarına çıkmıyor, salonda çalışıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Kevin Gameiro, Fenerbahçe'den haber bekliyor
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26 Ağustos 2020 09:49
Sarı- Lacivertliler'e yeşil ışık yakan Kevin Gameiro, bir an önce kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Fenerbahçe Yönetimi son günlerde ağırlığı stoper transferine verdiği için 33 yaşındaki forvet konusunda fazla girişimde bulunamadı.

Ancak savunmaya takviyeler ittikten sonra yönetim tamamen 33 yaşındaki golcüye odaklanacak.

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