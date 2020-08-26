Sarı- Lacivertliler'e yeşil ışık yakan Kevin Gameiro, bir an önce kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Fenerbahçe Yönetimi son günlerde ağırlığı stoper transferine verdiği için 33 yaşındaki forvet konusunda fazla girişimde bulunamadı.
Ancak savunmaya takviyeler ittikten sonra yönetim tamamen 33 yaşındaki golcüye odaklanacak.
Fenerbahçe Yönetimi son günlerde ağırlığı stoper transferine verdiği için 33 yaşındaki forvet konusunda fazla girişimde bulunamadı.
Ancak savunmaya takviyeler ittikten sonra yönetim tamamen 33 yaşındaki golcüye odaklanacak.