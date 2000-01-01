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Kevin Durant'in tahmini: LA Clippers!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, 2020 NBA Finalleri'nde LA Clippers'ın Milwaukee Bucks'ı yenerek şampiyon olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, 2020 NBA Finalleri'nde LA Clippers'ın Milwaukee Bucks'ı yenerek şampiyon olacağını söyledi.

ELITE Media Group'un "Play For Keeps" podcast'inde konuk olan Durant, şampiyonluğu kazanacak takım tercihini Clippers'tan yana kullandı:

"Eğer seçmek zorunda kalsaydım - ve bunu yapmaktan da nefret ederim, çünkü ne olacağını asla bilemiyorsunuz, bunu geçen yıl bizimle gördünüz - ama seçebilseydim, şampiyonluk için Clippers-Bucks diyebilirdim. Ve Clippers'ı seçerdim."

Durant, Clippers kararının arkasındaki sebebin, takımın derinliği olmasının yanı sıra yıldız oyuncular Kawhi Leonard ve Paul George olduğunu şöyle aktardı:

"Çok derin bir kadro. Bütün kadrosunu aynı anda uzun süredir bir araya getiremediler gibi düşünüyorum ve yetenekleri de yadsınamaz. Forvet rotasyonunuzda PG ve Kawhi olduğunda, muhtemelen ligdeki forvet pozisyonunun en iyi 3-4 adamından ikisini, bir takımda bulundurmuş oluyorsunuz."

Clippers, tarihinde asla konferans finallerine ulaşamamıştı. Ancak bu yılki ekip, Batı Konferansı'nda normal sezon sıralamasında, Lakers'ın arkasında ikinci sırada yer almıştı.

Durant, Brooklyn ile geçen yaz anlaşmış, ancak 2019 Finalleri'nde yaşadığı aşil sakatlığından ötürü, henüz takım için forma giyememişti. Sezonun durdurulması ona dört ay daha fazla iyileşme süresi sağlasa da, 31 yaşındaki oyuncu, Haziran ayında ligin Orlando'daki sezon devamına katılmayacağını doğrulamıştı.


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