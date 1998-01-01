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Kevin Durant'in, NBA tarihindeki favori beş MVP sezonu!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, NBA tarihinde kendisinin favori beş MVP sezonunun kimlere ait olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, NBA tarihinde kendisinin favori beş MVP sezonunun kimlere ait olduğunu açıkladı.

The Players' Tribune'daki ilginç bir makalede, eski NBA oyuncusu Dorell Wright, Durant ile birçok konu hakkında konuştu. İkisi arasındaki sohbet sırasında Wright, Durant'ten NBA tarihinde kendisinin favori beş MVP performansını belirtmesini istedi.

KD, Michael Jordan'ın 1988 ve 1998 sezonlarının kişisel favori MVP sezonları olduğunu belirtti ve Jordan'ın iki MVP sezonuna ek olarak, Hakeem Olajuwon'un 1994 sezonunun, LeBron James'in 2010 sezonunun ve Kobe Bryant'ın 2008 sezonunun da etkileyici olduğunu söyledi.


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