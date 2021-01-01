Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kevin Durant ve 51 sayısı!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, ekibinin Detroit Pistons'ı 116-104 yendiği maçta 51 sayı bularak, Nets formasıyla en çok sayı kaydettiği performansı sergiledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, ekibinin Detroit Pistons'ı 116-104 yendiği maçta 51 sayı bularak, Nets formasıyla en çok sayı kaydettiği performansı sergiledi.

Karşılaşmada bulduğu 51 sayının yanı sıra 7 ribaund, 9 asist ve 2 blok kaydeden KD, maçtan sonra şu açıklamaları yaptı:
"James (Harden) ve Paul Millsap yok. Bu yüzden skor yükünü biraz daha üstlenmem gerektiğini hissettim. Bu Detroit takımı daha çok ikili oyun oynuyordu ve diğer takımlar kadar ikili sıkıştırma yapmıyordu. Ben de fırsattan biraz istifade edeyim dedim."

Dördüncü çeyrekte 50 sayıya yaklaştığının farkında olup olmadığı sorulduğunda ise Durant, gülümseyerek "Tabii ki." yanıtını verdi.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal