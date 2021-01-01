Kevin Durant ve 51 sayısı!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, ekibinin Detroit Pistons'ı 116-104 yendiği maçta 51 sayı bularak, Nets formasıyla en çok sayı kaydettiği performansı sergiledi.



Karşılaşmada bulduğu 51 sayının yanı sıra 7 ribaund, 9 asist ve 2 blok kaydeden KD, maçtan sonra şu açıklamaları yaptı:

"James (Harden) ve Paul Millsap yok. Bu yüzden skor yükünü biraz daha üstlenmem gerektiğini hissettim. Bu Detroit takımı daha çok ikili oyun oynuyordu ve diğer takımlar kadar ikili sıkıştırma yapmıyordu. Ben de fırsattan biraz istifade edeyim dedim."



Dördüncü çeyrekte 50 sayıya yaklaştığının farkında olup olmadığı sorulduğunda ise Durant, gülümseyerek "Tabii ki." yanıtını verdi.



