Amerikan Basketbol Ligi NBA'da normal sezon oynanan 3 maçla devam etti.



Gecenin dikkat çeken maçın da Brooklyn Nets, Portland Trail Blazers deplasmanında 109-107'lik skorla kazanmayı başardı.



Batı Konferansı'nın lideri olan Blazers, kazanması beklenen maçta Nets'e kaybetti. Blazers, son 3 maçta 2. kez yenildi. Nets ise Batı turnesinde üst üste 2 maç kaybettikten sonra kazandı.



Brooklyn'de Kevin Durant 35, Yuta Watanabe 20, Ben Simmons ve Joe Harris ise 15'er sayıda kaldı. Blazers'ta Damian Lillard'ın 25, Anfernee Simmons'ın 24'er sayısı galibiyet için yetmedi.



Gecenin diğer maçlarında alınan skorlar şöyle:



Sacramento Kings 130-112 San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers 96-91 Detroit Pistons









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