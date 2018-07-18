Kevin Durant: "Oklahoma'daki sahteydi! Þimdi gerçek Durant'i görüyorsunuz"

"NÝÞANLISI KEVIN DURANT'Ý TERKETTÝ"

"OKLAHOMA'DAKÝ SAHTE BENDÝ, ÞÝMDÝ GERÇEK"

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Kevin Durant, Fox Sports'tan Chris Broussard'a konuþtu ve Broussard da bunun üzerine bir Kevin Durant'in kýsa bir biyografisini çýkardý."Karmaþýk biri. Aklýnýn bir kýsmý olaylara dini açýdan bakýyor. Bazý devlet görevlileri onu ziyarete gidebiliyor ve sezon içerisinde arayýp sorabiliyorlar. Onun karakterinin büyük bir kýsmý ise tamamen akýlcý yaklaþýyor. Yaþadýklarýný kaderle iliþkilendirmiyor.""Birkaç yýl önce niþanlýydý. Niþanlýsý Durant'i terk etti. Durant'e, "Bir Hýristiyan gibi yaþamaya son ver!" dedi. Bu konuda onunla konuþmuþtum. O günlerde yaþadýklarýný anlatýrken biraz zorlandý.""Sahada gördüðümüz adam biraz farklý. Oklahoma City'de gördüðümüz adam, her zaman kötü bir performans sergilemedi. Agresif deðildi bazen ancak kimi zaman da takým arkadaþlarýyla birlikte rakiplere karþý savaþýrdý.""Durant, bir gün bana mesaj attý. "Þu an gördüðünüz ben, gerçek ben. Oklahoma'da gördüðünüz çocuk benim kuklamdý. Þimdi gerçek beni görüyorsunuz. O dönemler herkesi memnun etmeye çalýþan biriydim ve herkesin benimle ilgili iyi þeyler düþünmesini isterdim." dedi."