Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kevin Durant: "Oklahoma'daki sahteydi! Þimdi gerçek Durant'i görüyorsunuz"

Kevin Durant'in FOX'tan Chris Broussard'da attýðý mesaj, ABD basýnýnda gündeme oturdu.

Kevin Durant, Fox Sports'tan Chris Broussard'a konuþtu ve Broussard da bunun üzerine bir Kevin Durant'in kýsa bir biyografisini çýkardý.

Ýþte Broussard'ýn Kevin Durant profilinden öne çýkanlar:

"Karmaþýk biri. Aklýnýn bir kýsmý olaylara dini açýdan bakýyor. Bazý devlet görevlileri onu ziyarete gidebiliyor ve sezon içerisinde arayýp sorabiliyorlar. Onun karakterinin büyük bir kýsmý ise tamamen akýlcý yaklaþýyor. Yaþadýklarýný kaderle iliþkilendirmiyor."

"NÝÞANLISI KEVIN DURANT'Ý TERKETTÝ"

"Birkaç yýl önce niþanlýydý. Niþanlýsý Durant'i terk etti. Durant'e, "Bir Hýristiyan gibi yaþamaya son ver!" dedi. Bu konuda onunla konuþmuþtum. O günlerde yaþadýklarýný anlatýrken biraz zorlandý."

"Sahada gördüðümüz adam biraz farklý. Oklahoma City'de gördüðümüz adam, her zaman kötü bir performans sergilemedi. Agresif deðildi bazen ancak kimi zaman da takým arkadaþlarýyla birlikte rakiplere karþý savaþýrdý."

"OKLAHOMA'DAKÝ SAHTE BENDÝ, ÞÝMDÝ GERÇEK"

"Durant, bir gün bana mesaj attý. "Þu an gördüðünüz ben, gerçek ben. Oklahoma'da gördüðünüz çocuk benim kuklamdý. Þimdi gerçek beni görüyorsunuz. O dönemler herkesi memnun etmeye çalýþan biriydim ve herkesin benimle ilgili iyi þeyler düþünmesini isterdim." dedi."




En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKÝYE

Isaiah Thomas, gelecek sezonda kanýtlayacak hiçbir þeyi olmadýðýný düþünüyor.
Patrick McCaw sýnýrlý bir serbest oyuncu olmaya devam ediyor, ancak Golden State Warriors'ýn 1,74 milyon dolarlýk niteleyici teklifini kabul ederek yeniden imza atmasý bekleniyor.
Dwyane Wade, NBA kariyerine 2018-19 sezonunda devam edip etmeyeceði konusunda halen kararsýz.
Carmelo Anthony, Atlanta Hawks ile yaptýðý 27,9 milyon dolarlýk sözleþmesinin ödenmesini ve serbest kalmayý kabul etti.
Houston Rockets'ýn bir forvet savunmacý araþtýrdýðý ve Kent Bazemore ile ilgilendikleri açýklandý.
Kobe Bryant, hücum oyunlarýnýn benzerliklerini gördükten sonra, Los Angeles Lakers'ýn önceki yaz Jayson Tatum'ý neden draft etmediðini sordu.
Oklahoma City Thunder pivotu Steven Adams, yakýn zamanda çýkacak olan otobiyografisi "Steven Adams: My Life, My Fight"ta, ergenlik yýllarýnda yaþadýðý depresyonu ve özellikle küçük yaþta babasýný kaybettikten sonra yaþadýðý sýkýntýyý kaleme aldý.
NBA sonunda Las Vegas'ta bir franchise olabilir mi? Kevin Durant, James Harden ve Paul George dahil olmak üzere birçok NBA oyuncusu, geçen hafta ABD Milli takýmý minikampýnda bu fikre destek verdi.
Toronto Raptors'ýn, kadrosundaki 14. boþ adam yerine Greg Monroe'yu düþündüðü iddia edildi.
Carmelo Anthony'nin önümüzdeki günlerde yeni duraðý olmasý beklenen Houston Rockets'ta, oyuncularýn Melo'nun geliþinden dolayý oldukça memnun olduklarý iddia edildi.
Bir Batý Konferansý oyuncusu, LeBron'un Lakers'tan ziyade Los Angeles þehriyle anlaþtýðýný iddia etti.
Toronto Raptors koçu Nick Nurse, takýmýn yeni yýldýzý Kawhi Leonard ile yakýn dönemindeki takasý sonrasý ilk kez görüþmesinden bahsetti.
LeBron James, Los Angeles Lakers'a katýlmasý sonrasý, ilk kez bu konuyla ilgili konuþtu.
Houston Rockets, Clint Capela ile beþ yýllýðý 90 milyon dolarlýk bir anlaþma imzalamayý kabul etti.
Kevin Durant, Golden State'in bu yaz DeMarcus Cousins'i almasýna karþý çýkan taraftarlardan, medyadan ve muhaliflerden gelen yorumlara þaþýrmadýðýný söyledi.
Carmelo Anthony, altýncý adam rolünü ne zaman kabul edeceðini "sadece kendisinin bildiðini" söyledi.
Memphis Grizzlies yýldýzý Mike Conley, geçtiðimiz Ocak ayýnda topuðundan geçirdiði ameliyatýn iyileþme sürecinde olduðundan ötürü ABD Milli takýmýnýn mini kampýna katýlamamasýna raðmen, Eylül ayýndaki antrenman kampýna hazýr olacaðýný ve daha iyi olduðunu söyledi.
Miami Heat baþkaný Pat Riley, þu anda serbest oyuncu konumunda olan Dwyane Wade'in hangi takýma katýlacaðýna dair kararýný vermesini bekleyeceklerini söyledi.
Toronto Raptors guardý Kyle Lowry, hem eski takým arkadaþý hem de dostu DeMar DeRozan'ýn San Antonio Spurs'e takaslanmasý hakkýnda sorulara yanýt vermedi.
Serbest guard Devin Harris'in, Dallas Mavericks ile bir yýllýk anlaþma imzalamayý kabul ettiði açýklandý.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfasý
  • NBA Türkiye Twitter Sayfasý
  • Sporx Google Plus Sayfasý
Ana Sayfa | Bize Ulaþýn | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarý | Kurumsal