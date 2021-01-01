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Kevin Durant'in 49-17-10'luk tarihi performansı!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Nets'in Milwaukee Bucks'ı Doğu yarı finalleri serisinde 114-108 mağlup ettiği ve 3-2 öne geçtiği 5. maçta 48 dakika sahada kalarak, efsanevi bir performans ortaya koydu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Nets'in Milwaukee Bucks'ı Doğu yarı finalleri serisinde 114-108 mağlup ettiği ve 3-2 öne geçtiği 5. maçta 48 dakika sahada kalarak, efsanevi bir performans ortaya koydu.

Karşılaşmada 49 sayı, 17 ribaund, 10 asist, 3 top çalma ve 2 blok kaydeden KD'nin tarihi performansı şu şekildeydi!:


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