Kevin Durant'in 49-17-10'luk tarihi performansı!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Nets'in Milwaukee Bucks'ı Doğu yarı finalleri serisinde 114-108 mağlup ettiği ve 3-2 öne geçtiği 5. maçta 48 dakika sahada kalarak, efsanevi bir performans ortaya koydu.



Karşılaşmada 49 sayı, 17 ribaund, 10 asist, 3 top çalma ve 2 blok kaydeden KD'nin tarihi performansı şu şekildeydi!:



