Kevin Durant, en az iki maç yok!

Brooklyn Nets, hafif bir hamstring sorunuyla karşı karşıya kalan süperstar oyuncusu Kevin Durant'ın önümüzdeki en az iki maçı kaçıracağını duyurdu.



Sacramento Kings ve Phoenix Suns'a karşı oynanacak maçları kaçıracak olan Durant'in önümüzdeki birkaç gün içinde değerlendirilmesi bekleniyor.



Durant geçtiğimiz hafta, aynı arabada bulunduğu bir takım çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, NBA'in sağlık ve güvenlik protokolü nedeniyle birkaç maçı kaçırmıştı.



Nets, Kings ve Suns'a karşı olan maçlarını sırasıyla bu gece ve Salı gecesi oynayacak.



