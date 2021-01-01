Kevin Durant 1-2 hafta daha kadro dışı!

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in, hamstring gerginliğini takiben aktivitesini artırma konusunda takımın temkinli davranmasından ötürü, bir ila iki hafta daha kenarda olmasının beklendiği açıklandı.



KD en son 13 Şubat'ta Golden State Warriors karşısında forma giymişti. Başlangıçta en az iki maç kaçıracağı öngörülmüş olsa da, dün gece New York Knicks'e karşı kaçırdığı maç, üst üste 12'nci kez kaçırdığı maç oldu.



Önceki sezonun tamamını aşil sakatlığı sonrası iyileşme döneminde olduğu için kaçıran KD, bu sezon 29.0 sayı, 7.3 ribaund, 5.3 asist ve 1.4 blok ortalamalarına sahip. 32 yaşındaki oyuncu, sezonun başlarında MVP ödülü için değerlendirmeye alınan isimlerden biri olsa da, şu ana kadar Brooklyn'in 39 maçından sadece 19'unda forma giyebildi.



