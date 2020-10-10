Kevin de Bruyne'den 'yoğun takvim' tepkisi

Belçikalı Kevin de Bruyne, yoğun futbol takvimine tepki gösterdi ve sakatlık endişesini dile getirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Kevin de Bruyne'den 'yoğun takvim' tepkisi
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10 Ekim 2020 22:25
Manchester City'nin yıldız orta sahası Kevin de Bruyne, yoğun maç takviminin bir sakatlık dalgasına neden olmasından endişeleniyor.

29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kulübü Manchester City ile 48 resmi maça çıktı.

"BİRÇOK FUTBOLCU SAKATLANACAK"

Kevin de Bruyne açıklamasında; "2 yıl boyunca tatil yapmadan maça çıkmış olacağım. Kimse oyuncuları dinlemiyor. Herkes, 'İyi para kazanıyorsunuz, başınızın çaresine bakın' diyor. Sakatlık dalgası geliyor, bunu görebiliyorum. Birçok oyuncu sakatlanacak." dedi.

De Bruyne ayrıca, takımı City ile sözleşme uzatacağı iddialarını da yalanladı. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu; "Manchester'da mutluyum. Konuşmaya açığım ama henüz kontratla ilgili kulüple görüşmemiz olmadı." dedi.



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