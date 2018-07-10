Kevin De Bruyne: "Önümüzdeki 15 yılın yıldızı olacak"

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne, kritik Dünya Kupası yarı final maçı öncesinde rakip takımı Fransa'nın genç yıldızı Kylian Mbappe hakkında konuştu

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne, kritik Dünya Kupası yarı final maçı öncesinde rakip takımı Fransa'nın genç yıldızı Kylian Mbappe hakkında yorumlarda bulundu.

"O SIRALAR ONU TANIMAZDIM"

De Bruyne, genç yıldız hakkında, "Ben Monaco'ya karşı oynarken, o daha kariyerinde sadece 10 resmi maça çıkmıştı. Çok süre almıyordu o dönemde. O sıralar onu tanımıyordum, ama şimdi bir buçuk yıldır oynuyor ve muhteşem bir takım için süre alıyor. Fransa adına çok maça çıktı, Şampiyonlar Ligi'nde de epey karşılaşmaya çıktı. Şimdi çok farklı bir oyuncu." şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ 15 YILIN YILDIZI"

Mbappe hakkında övdü dolu sözlerle konuşan Belçikalı oyun kurucu, "Mükemmel bir yıl geçirdi, kendini daha da çok geliştirebilir eğer bu mümkünse tabi. Önümüzdeki 15 yılın yıldızı o. Bizim için çok tehlikeli bir oyuncu ama onu durdurmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde ifadelerde bulundu.

19 yaşındaki Mbappe, bu Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maçta 3 gol atarken, kulübü PSG ile geçtiğimiz sezon 4 kulvarda çıktığı 46 maçta 21 gol ve asistle oynadı.

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3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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