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Kevin De Bruyne Euro 2020'ye yetişebilecek mi?

Belçika'nın teknik direktörü Roberto Martinez, Chelsea ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Kevin De Bruyne'ün Euro 2020'yi kaçırmayacağına inandığını söyledi.

Kevin De Bruyne Euro 2020'ye yetişebilecek mi?
Belçika Milli Takım teknik direktörü Roberto Martinez, Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Kevin De Bruyne'un durumu ile ilgili açıklama yaptı.

De Bruyne'un ameliyat olarak da sağlığına kavuşabileceğini ancak bune gerek olmadan tedavi olabileceği için Euro 2020'yi kaçırmasını beklemediklerini anlatan Martinez yıldız ismin son durumunu anlattı. Martinez açıklamasında "De Bruyne'u tedavisinde çok dikkatli olacağız. Durumunu anlamamız için 7 günlük bir tedavi süreci gerekiyor. Kendisi iyimser görünüyordu ve ben de iyimserim, şimdilik turnuvaya yetişeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kevin de Bruyne Şampiyonlar Ligi finalinde Chelseali Antonio Rüdiger ile çarpışmıştı. İlk belirlemelere göre De Bruyne'ün burun ve sol göz çukurunda kırıklar olduğu belirtiliyor.

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