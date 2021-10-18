Kevin de Bruyne "Ballon d'Or Lewandoski'nin hakkı!"

Kevin de Bruyne, Ballon d' Or ödülünü Robert Lewandowski'nin kazanması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Kevin de Bruyne 'Ballon d'Or Lewandoski'nin hakkı!'
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18 Ekim 2021 18:35
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Kevin De Bruyne, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski'yi Ballon d'Or'un favarisi olarak gördüğünü açıkladı.

Manchester City'nin Premier Lig'i kazanması ve Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmasıyla son 30 kişilik listeye kalmayı başaran De Bruyne, "Sanırım seçmem gerekirse Bayern'de attığı goller ve sergilediği performanstan dolayı, Lewandowski'yi seçerdim." itirafında bulundu.

De Bruyne, takım arkadaşı Raheem Sterling'in de listede yer aldığını ancak son dönemlerde formunun düşük olduğunu belirtti.

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