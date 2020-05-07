Kevin Campbell: 'Arsenal, Mesut Özil'i satmalı'

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen emekli futbolcu Kevin Campbell, Arsenal'in Mesut Özil'i satışa çıkarması gerektiğini belirtti.Emekli İngiliz forvet, Mesut'un yerine alınması için Manchester United'in da listesinde yer alan Aston Villa orta sahası Jack Grealish'i önerdi.Profesyonel kariyerine Arsenal'de başlayan Campbell yaptığı açıklamada; "" dedi.Campbell sözlerinin devamında; "" dedi.