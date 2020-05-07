Kevin Campbell: 'Arsenal, Mesut Özil'i satmalı'

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen emekli futbolcu Kevin Campbell, Arsenal'in Mesut Özil'i satışa çıkarması gerektiğini belirtti.
Emekli İngiliz forvet, Mesut'un yerine alınması için Manchester United'in da listesinde yer alan Aston Villa orta sahası Jack Grealish'i önerdi.
"1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI"
Profesyonel kariyerine Arsenal'de başlayan Campbell yaptığı açıklamada; "Arsenal'in orta sahada çok yönlü bir orta sahaya ihtiyacı var. Arsenal'in sahasının ortasında sadece yaratıcılığını konuşturan değil, aynı zamanda oyunu kırabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Mesut'a haksızlık etmek istemem ama Arsenal kariyerinde artık iyi bir noktada değil ve sadece 1 yıllık sözleşmesi kaldı." dedi.
"GREALISH VEYA MADDISON İLERİ GÖTÜREBİLİR"
Campbell sözlerinin devamında; "Daha Fazla yratıcılığa ihtiyacımız var. Mesut bazen maçlar iyi gitmediğinde oyunda sıkışıyor. Jack Grealish ve James Maddison gibi oyuncular, Arsenal'i ileriye götürebilir." dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Emekli İngiliz forvet, Mesut'un yerine alınması için Manchester United'in da listesinde yer alan Aston Villa orta sahası Jack Grealish'i önerdi.
"1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI"
Profesyonel kariyerine Arsenal'de başlayan Campbell yaptığı açıklamada; "Arsenal'in orta sahada çok yönlü bir orta sahaya ihtiyacı var. Arsenal'in sahasının ortasında sadece yaratıcılığını konuşturan değil, aynı zamanda oyunu kırabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Mesut'a haksızlık etmek istemem ama Arsenal kariyerinde artık iyi bir noktada değil ve sadece 1 yıllık sözleşmesi kaldı." dedi.
"GREALISH VEYA MADDISON İLERİ GÖTÜREBİLİR"
Campbell sözlerinin devamında; "Daha Fazla yratıcılığa ihtiyacımız var. Mesut bazen maçlar iyi gitmediğinde oyunda sıkışıyor. Jack Grealish ve James Maddison gibi oyuncular, Arsenal'i ileriye götürebilir." dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın