'Kevin Bua, Beşiktaş'a gelmeye hazır!'

Liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a müjdeli bir haber geldi.İsmi oldukça sık şekilde Beşiktaş ile anılan hatta Olympiakos'un da istediği iddia edilen Kevin Bua transferinde flaş gelişmeler yaşandı.Bunlardan ilki oyuncunun kulübü Basel'de başladı. İsviçre ekibinin sportif direktörü Ruedi Zbinden, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bua'ya "Şartlarımızı kabul etmiyorsan git" resti çekti.Böylece Basel'le kesin olarak yol ayrımına gelen 26 yaşındaki futbolcu, menajerliğini yapan babası Angel Bua'ya Beşiktaş'la görüşmeleri sıklaştırmasını söyledi.Gelen haberlere göre Angel Bua da siyah-beyazlılara haber gönderip oğlunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini bildirdi.Baba Bua'nın "Kevin Türkiye'ye gelmeye hazır. Tüm dünyada futbolun durumu iç açıcı değil. Rakam konusunda sıkıntı olacağını sanmıyoruz" ifadelerini kullanığı belirtildi.Listesınde farklı isimler de bulunan Beşiktaş yönetiminin bu talep sonrası nasıl bir yol izleyeceği ve sezon sonu serbest kalacak oyuncuya ne kadarlık bir teklif yapacağı merak konusu.Ancak yönetim gelecek sezon için yabancılara verilecek üst maaş baremini 1 milyon euro olarak belirlemişti. Kevin Bua ile kesin olarak anlaşılması halinde kendisine de bu rakamın önerilmesi bekleniyor.Öte yandan 1.80 boyundaki İsviçreli orta saha oyuncusunun ortalama piyasa değeri ise 2 milyon euro civarında.Baba Angel Bua, daha önce de Beşiktaş'la görüşmelerini doğrulamıştı."Oğlunuz için Beşiktaş'la görüşüyor musunuz" şeklinde sorulan soruya "Evet birkaç kulüp oğlum Kevin Bua ile ilgileniyor ama şu ana kadar somut bir sonuca ulaşamadık" cevabını vermişti.