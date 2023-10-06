Suudi Arabistan Pro Lig 9. hafta karşılaşmasında Al-Ahli deplasmanda karşılaştığı Al-Ittihad'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Al-Ahli'ye galibiyeti getiren golü 31. dakikada Franck Kessie kaydetti.
Al-Ahli aldığı bu galibiyetle beraber puanını 19'a yükseltirken, Al-Ittihad'da bu yenilgiyle beraber 19 puanda kaldı.
Al-Ahli bir sonraki karşılaşmasında sahasında Al-Wehda'yı ağırlarken, Al-Ittihad deplasmanda Al-Taawon'a konuk olacak.
Al-Ahli'ye galibiyeti getiren golü 31. dakikada Franck Kessie kaydetti.
Al-Ahli aldığı bu galibiyetle beraber puanını 19'a yükseltirken, Al-Ittihad'da bu yenilgiyle beraber 19 puanda kaldı.
Al-Ahli bir sonraki karşılaşmasında sahasında Al-Wehda'yı ağırlarken, Al-Ittihad deplasmanda Al-Taawon'a konuk olacak.