Kessie attı Al-Ahli zor deplasmanda kazandı

Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşmasında Al-Ahli deplasmanda Al-Ittihad'ı mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kessie attı Al-Ahli zor deplasmanda kazandı
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06 Ekim 2023 23:10
Suudi Arabistan Pro Lig 9. hafta karşılaşmasında Al-Ahli deplasmanda karşılaştığı Al-Ittihad'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Al-Ahli'ye galibiyeti getiren golü 31. dakikada Franck Kessie kaydetti.

Al-Ahli aldığı bu galibiyetle beraber puanını 19'a yükseltirken, Al-Ittihad'da bu yenilgiyle beraber 19 puanda kaldı.

Al-Ahli bir sonraki karşılaşmasında sahasında Al-Wehda'yı ağırlarken, Al-Ittihad deplasmanda Al-Taawon'a konuk olacak.

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